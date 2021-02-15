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11:36

Замглавы ФАС и замминистра финансов лишились должностей

фото ЗакС политика Замглавы ФАС и замминистра финансов лишились должностей

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил отставки двух высокопоставленных сотрудников. Как гласят документы, сканы которых опубликованы на сайте правительства, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев сам попросил об уходе. Он "родом" из команды бывшего начальника ФАС Игоря Артемьева, проработавший вместе с ним с самого основания ведомства в 2004 году. Объединяла их также принадлежность к петербургскому крылу партии "Яблоко". Артемьева в прошлом году сменил бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский.

Вторая утвержденная отставка касается заместителя министра финансов Андрея Круглова. В свою очередь, он потерял работу из-за того, что упразднили саму должность. 


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