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11:57

В Петербурге приостановят работу мобильные пункты вакцинации у станций метро

фото ЗакС политика В Петербурге приостановят работу мобильные пункты вакцинации у станций метро

В петербургском правительстве сочли не самой удачной практикой установку мобильных пунктов у станций метро для вакцинации от коронавируса. В связи с этим от услуги решили по меньшей мере временно отказаться, о чем написал на своей странице "ВКонтакте" глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Условия в таких "пунктах на колесах" в морозную погоду нельзя признать комфортными ни для медперсонала, ни для самих граждан. Проводить вакцинацию в условиях стационарного пункта гораздо эффективнее. Делаем ставку на открытие пунктов в торговых центрах", - рассказал чиновник.

Докладывая об успехах борьбе с распространением инфекции, он подчеркнул, что за последние четыре недели компетентные органы власти смогли увеличить вдвое число привитых от COVID-19 петербуржцев. Помимо этого, обращает внимание Лисовец, всего за одну неделю число госпитализаций граждан с симптомами или подозрением на коронавирус сократилось более чем на 20% (2365 больных вместо 2959).

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