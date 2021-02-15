Беглов почтил память погибших в Афганистане военнослужащих

Петербургский градоначальник Александр Беглов поучаствовал в церемонии в память о военнослужащих, погибших в Афганистане, возложил цветы на мемориал в парке Интернационалистов. Фотоотчётом с мероприятия делится пресс-служба Смольного.

Тридцать два года назад, 15 февраля 1989 года, из исламской республики был завершён вывод советских войск.

На церемонии в парке собралось около ста обитателей Петербурга: в основном это родные и близкие погибших, представители общественных организаций и ветераны военных действий, которых в Северной столице сейчас проживает более двух тысяч.

"Вечная слава героям и вечная слава и здоровье живущим", - высказался Беглов.

Фото: пресс-служба Смольного

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