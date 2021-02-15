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13:12

"Коммунистам России" вслед за КПРФ отказали в петербургском митинге 23 февраля

фото ЗакС политика "Коммунистам России" вслед за КПРФ отказали в петербургском митинге 23 февраля

Чиновники из петербургской администрации отвергли еще одну заявку на митинг 23 февраля - поданную региональным отделением "Коммунистов России". Как и КПРФ, они хотели в День советской армии провести демонстрацию напротив Финляндского вокзала, у памятника Ленину, и тоже получили отказ с отсылкой к "коронавирусному" постановлению Смольного №121. Однако лидер отделения Сергей Малинкович трактовал решение властей несколько иначе.

"Понятно, что чиновникам не понравилась тема акции - против буржуазной коррупции. Мы хотели осудить и жестокие разгоны протестных акций, хотели осудить и либеральную опасность. Нам непонятна логика Смольного - несанкционированные акции они жестоко разгоняют, а системным политическим силам также не дают проводить санкционированные митинги", - считает Малинкович.
 
Теперь он и его сподвижники думают о том, чтобы организовать проведение одиночных пикетов в этот день. "Коммунистам России" запретили собираться на митинги 23 февраля по всей стране, добавили в пресс-службе партии.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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