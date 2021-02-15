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13:29

За год из петербургских семей изъяли вдвое меньше детей

фото ЗакС политика За год из петербургских семей изъяли вдвое меньше детей

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина подвела итоги 2020 года на заседании с участием сотрудников органов опеки, профильных НКО, прокуратуры и полицейских. За прошедший год по сравнению с 2019 из семей забрали вдвое меньше детей - 8 вместо 16, и все эти случаи специальная комиссия признала правомерными.

За год правоохранители выявили 2704 беспризорника, из которых подавляющее большинство (1867 человек) удалось передать в семьи, а остальных поместили под контроль государства.

Кроме того, в 2020 году 38 родителей лишили родительских прав, а 6 - ограничили в этих правах. Трем родителям также отменили усыновление.

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