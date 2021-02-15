Эсеры займутся защитой дельфинов

Обновленная партия справедливороссов намерена в ближайшем будущем добиться законотворческим путем принятия новых норм, направленных на защиту прав морских млекопитающих. Для этого потребуется внести поправки в природоохранное законодательство. К такому решению лидер партии Сергей Миронов пришел, пообщавшись в режиме видеоконференции с одними из ведущих профильных специалистов.

"Дельфины – прекрасные существа, все их любят. Но, к сожалению, в целом на планете отношение к дельфинам не красит человеческий род. Промысел был запрещен, но остались дельфинарии, нелегальная продажа, безудержное траление морского дна – все это приводит к гибели морских млекопитающих. Ситуацию нужно менять", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Среди экспертных предложений, которые он согласился учесть в парламентской деятельности, фигурировали закрытие дельфинариев, введение генной паспортизации дельфинов, оборудование рыболовных судов видеорегистраторами, а рыболовных сетей - отпугивающими устройствами. Отдельным пунктом Миронова беспокоит сокращение популяции черноморских дельфинов.