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16:43

В Петербурге обновился температурный рекорд нынешней зимы

фото ЗакС политика В Петербурге обновился температурный рекорд нынешней зимы

Прошедшей ночью в Петербурге зафиксировали самую низкую температуру за все время зимы 2020-21 годов, пишет ТАСС со ссылкой на главного регионального синоптика Александра Колесова. Столбик термометра опустился до 21,9 градусов по Цельсию. Таким образом был побит рекорд предыдущей недели, когда похолодало до 21,6 градусов. На начавшейся неделе колебания температур обещают быть значительными.

"Сегодня придет циклон, и завтра утром будет 5-7 градусов [мороза], потом начнет опять холодать. Следующий циклон - к субботе, опять потепление, может градусов 5 [ниже нуля] быть", - рассказал Колесов.

При этом, только что установленный рекорд зимы может быть превзойден уже на днях: есть большая вероятность, что 18 февраля петербуржцы ощутят на себе 25-градусный мороз.

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