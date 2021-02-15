18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:14

Михаила Боярского разыскивают судебные приставы

фото ЗакС политика Михаила Боярского разыскивают судебные приставы

Неуплата штрафов за нарушения ПДД со стороны народного артиста России Михаила Боярского привела к тому, что по его делу начала исполнительное производство Федеральная служба судебных приставов. На эту информацию, имеющуюся в ведомственном банке данных физических лиц, обратило внимание агентство "Интерфакс".

Речь идет о проигнорированном штрафе в три тысячи рублей, который петербургскому актеру выписали еще в ноябре прошлого года.

Отметим, что это не единственный инцидент за последнее время, связанный с поведением Боярского на дорогах. Широкий резонанс в 2019 году вызвал сюжет с припаркованным автомобилем артиста на Невском проспекте. На обошедшей интернет фотографии его Mercedes стоял на встречной полосе. Оштрафованный впоследствии за это нарушение петербуржец в телефонном разговоре с журналистами дал в грубых выражениях понять, что звонящие ему безразличны.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:43 Светлана Прокопьева собрала деньги на полумиллионный штраф меньше, чем за три часа

19:20 Суд арестовал замгендиректора "Ленэнерго" по новому делу о мошенничестве

18:58 Петербуржцы требуют у прокуратуры разобраться с использованием воздуходувок при уборке улиц

18:54 Муниципал: МО "Екатерингофский" могут исключить из Совета муниципалов за неуплату членских взносов

18:48 Администрации Выборгского района Ленобласти понадобился автомобиль за 2,5 млн рублей

18:37 Беглов высказался о Навальном и ветеране Артеменко

18:26 Жители Ленобласти, попавшие в 1940-х годах в блокадное кольцо, будут получать соцвыплаты

18:25 "Фонтанка": Вице-губернатор Петербурга Елин прощается с занимаемым постом

18:10 Горизбирком намерен направить материалы в ЦИК для организации электронного голосования в сентябре

17:47 Суд не стал взыскивать с телеведущего Соловьёва 1 млн рублей в пользу депутата Мосгордумы

17:42 Псковской области не хватает 1,2 млрд рублей на газификацию

17:35 Беглов в возражениях на иск о незадекларированной даче не отрицает ее наличие

17:14 Михаила Боярского разыскивают судебные приставы

17:11 Смольный выявил 30 нарушений COVID-ограничений в торговых точках Петербурга

17:06 Акцию памяти Немцова в Петербурге планируют провести у Соловецкого камня

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru