Смольный выявил 30 нарушений COVID-ограничений в торговых точках Петербурга

В ходе еженедельных рейдов сотрудники комитета по контролю за имуществом изучили деятельность 379 городских торговых точек и заведений общепита на предмет соблюдения антивирусных предписаний, информирует Смольный.

ККИ прошёлся по различным общественным местам в Красносельском, Курортном, Фрунзенском, Невском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Выборгском и Центральном районах.

В итоге в 30 заведениях обнаружили нарушения, в связи с чем в отношении их владельцев возбуждены административные дела.

К примеру, в одном из ТЦ на Приморском проспекте был в обход правил открыт картинг, в кафетерии на проспекте Просвещения посетителям предлагали кальян.

"В большинстве случаев нарушения, выявленные в ходе рейдов, связаны с отсутствием средств индивидуальной защиты у работников; разметки на полу в целях соблюдения дистанции; QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасности деятельности организации (индивидуального предпринимателя)", - заключили в ККИ.

Фото: пресс-служба Смольного