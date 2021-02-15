Псковской области не хватает 1,2 млрд рублей на газификацию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о том, что только 15 из 26 муниципалитетов региона газифицированы и что решение проблемы требует не менее 1,2 млрд рублей, тогда как бюджет позволяет тратить на эти цели ежегодно только порядка 25 млн рублей. Таким образом, при существующем положении вещей подключение к газопроводу всей области отнимет 48 лет, передает ТАСС. Кроме того, ситуацию усугубляют накопившиеся перед "Газпромом" долги, составляющие 354 млн рублей.

Одна из главных сложностей - подключение к распределительной сети домохозяйств в сельской местности, которое в каждом случае оценивается от 100 тысяч до 1 млн рублей. Между тем, по числу сельских населенных пунктов область занимает второе место по стране.

"Жителям небогатого региона такие деньги найти сложно. А учитывая, что мы граничим с Европой, где газифицированы практически все приграничные населенные пункты, для местных жителей видеть такую разницу больно и обидно. Комплексное решение вопроса подключения домовладений позволит существенно и в сжатые сроки нарастить темпы газификации", - отметил Ведерников.

При этом прогресс по части газификации вверенный Ведерникову регион все же демонстрирует: за последние 15 лет показатель вырос в 1,6 раза. Но в ежегодном выражении он отстает от среднего по стране: 1% за последний год вместо общероссийских 3%.