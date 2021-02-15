Жители Ленобласти, попавшие в 1940-х годах в блокадное кольцо, будут получать соцвыплаты

На заседании петербургского правительства чиновники сошлись на необходимости скорректировать Социальный кодекс города с тем, чтобы право на социальные выплаты получили ленинградцы, жившие в годы войны в пределах блокадного кольца на территориях нынешней Ленобласти.

"Жители пригородных поселков и деревень, оказавшиеся внутри блокадного кольца, тоже защищали наш город, страдали от голода и холода. Нужно предусмотреть социальные выплаты и для них", - цитирует губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Сдвиг административных границ привел и к тому, что в настоящее время не полагаются соответствующие выплаты даже некоторым жителям сегодняшнего Петербурга, чья территория проживания со временем отошла к городу.

В случае, если законопроект о "блокадных" поправках в Социальный кодекс примут депутаты ЗакСа, все, жившие внутри блокадного кольца граждане будут получать ежемесячные выплаты, иметь право на льготный проезд и бесплатный отдых в санатории. На эти меры поддержки в бюджет 2021 года заложили 134 млн рублей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.