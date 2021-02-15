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18:48

Администрации Выборгского района Ленобласти понадобился автомобиль за 2,5 млн рублей

фото ЗакС политика Администрации Выборгского района Ленобласти понадобился автомобиль за 2,5 млн рублей

Администрация Выборгского района Ленобласти разместила тендер на покупку легкового автомобиля за 2,5 млн рублей, пишет "Северо-Запад. МБХ медиа", ссылаясь на соответствующую информацию, доступную на сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен 15 февраля. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение "Бюро по административно хозяйственной деятельности", подведомственное администрации Выборгского района.

Из техзадания следует, что автомобиль, назначение которого не указывается, должен быть оснащён полным приводом с автоматической коробкой передач. Год выпуска - 2021, оснащение: двухзонный климат-контроль, передние и задние датчики парковки, три подголовника, подлокотники, катафоты на передних дверях.

Следует напомнить, что начиная с 2016 года, согласно утверждённым нормативам, региональные чиновники управленческого звена не должны пользоваться подведомственными автомобилями дороже 1,5 млн рублей. В свою очередь руководители в ранге министра и замминистра не могут передвигаться на машинах дороже 2,5 млн рублей.

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