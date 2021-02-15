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18:58

Петербуржцы требуют у прокуратуры разобраться с использованием воздуходувок при уборке улиц

фото ЗакС политика Петербуржцы требуют у прокуратуры разобраться с использованием воздуходувок при уборке улиц

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, в последние месяцы занимающийся проблемой недобросовестной уборки петербургских дворов и улиц, обратился к прокурору города Сергею Литвиненко. В письме он требует проверить законность использования воздуходувок во время подметания дворов и улиц. Под документом подписались 207 граждан.

По мнению мундепа, таким образом могут экономиться средства на оплате труда дворников. Между тем, обращает внимание Сафронов, действующее городское законодательство не позволяет подметать улицы при помощи средств, которые увеличивают запыленность воздуха, а именно таким эффектом обладают воздуходувки.

Ранее Сафонов писал по той же проблеме чиновникам, которые в своих ответах желания решать ее не выражали. Обращения направлялись в КИО, комитет по благоустройству, жилищный комитет и губернатору.

фото: powertool.ru


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