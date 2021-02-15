В Петербурге продолжает снижаться число активных COVID-больных

Петербургский координационный совет по борьбе с распространением коронавируса подвел итоги ушедшей недели (8-14 февраля). Зафиксированные в отчете процессы представляют собой цельную картину: все приводимые данные указывают на то, что эпидемия идет на спад.

В частности, число активных больных по сравнению с позапрошлой неделей сократилось на 15% (39 477 человек). Несмотря на постепенное свертывание коечного фонда, 42% коронавирусных коек остаются свободными (4 365 из 10 250). Подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких лежат в стационарах 249 петербуржцев.

Вместе с тем падает спрос на тестирование методом ПЦР: за неделю он упал на 26,2% (109 872 теста). То же можно сказать об исследованиях легких в КТ-центрах: число поездок на бюджетных такси до них упало почти на четверть (3 741 поездка).

Наконец, растет число граждан, привившихся отечественной вакциной "Спутник V". По последним данным, это сделали 160 626 петербуржцев, причем 35 287 из них прошли весь цикл.