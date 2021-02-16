Беглов: Наша вакцина признана лучшей в мире, с этим практически никто не спорит

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что городу необходимо усилить разъяснительную работу, чтобы граждане активнее участвовали в вакцинации от COVID-19. Об этом градоначальник заявил на заседании регионального правительства 16 февраля.

- Тем более, наша вакцина признана лучшей в мире, уже с этим практически никто не спорит и уже есть практически подтверждения, - добавил губернатор.

Он отметил, что в этом направлении уже проделана большая работа: у города есть опыт прививочной кампании от гриппа. Беглов призвал глав районов и главных врачей поликлиник уделять вопросу вакцинации особое внимание.

Напомним, ранее российскую вакцину Sputnik-V лучшей в мире назвал президент Владимир Путин.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.