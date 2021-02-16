В Петербурге вывели из работы 2,8 тысяч COVID-коек: больницы возвращаются к "жизни"

Петербургские больницы возвращаются к привычной деятельности: медицинские учреждения прекращают приём COVID-больных, оповестили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Так, свыше 1,7 тысяч коек освободились во временном инфекционном госпитале, разбитом в "Ленэкспо", и пансионате "Заря".

В штатном режиме началась функционировать Мариинская больница: в качестве резерва для COVID-пациентов здесь сохранено 92 места.

Из инфекционного коечного фонда детской городской больницы им. Филатова упразднено 198 коек, при этом сохранены 362 койки для юных петербуржцев с коронавирусом.

Вернулись к нормальной деятельности 2 федеральных стационара - это Военно-медицинская Академия им. Кирова и НМИЦ им. Алмазова, где осталось лишь 250 коек для пациентов с COVID-19.

"С 22 февраля к штатному режиму полностью возвращаются Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко. На данном этапе из инфекционного фонда будут выведены более 1,1 тысяч коек", - перечисляют в Смольном.

На сегодняшний день коронавирусных больных принимают 24 петербургских стационара, в которых для пациентов развёрнуто 9578 коек, из которых свободны 3771 (39,4%).

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.