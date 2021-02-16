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12:22

Должностных лиц МО "Автово" наказали за нарушения после проверки КСП

фото ЗакС политика Должностных лиц МО "Автово" наказали за нарушения после проверки КСП

 

Представителей МО "Автово" привлекли к ответственности из-за нарушений, выявленных при проверке финансово-хозяйственной деятельности округа за 2018-2020 годы, сообщили в КСП.

КСП направлял в прокуратуру Петербурга отчет о проверке под руководством аудитора Юрия Шутова.  В ходе этой проверки инспекторы выявили более 200 нарушений на сумму свыше 23 млн рублей. Прокуратура подтвердила многочисленные нарушения бюджетного и трудового законодательства, указанные  в отчете, и приняла меры прокурорского реагирования.

В итоге было возбуждено шесть административных дел. Из них пять – по ст. 15.14 КоАП (нецелевое использование средств бюджета) в отношении Автовского центра благоустройства и социального развития. КСП сочло нецелевыми тратами работы по благоустройству на территории вновь выявленного объекта культурного наследия – в комплексе домов в районе проспекта Стачек, Краснопутиловской улицы, улиц Зайцева и Зенитчиков. По закону, траты на содержание и охрану территории должны ложиться на плечи собственников, а не местного бюджета.

Еще одно дело по ст. 15.14 КоАП возбуждено в отношении директора спортивного клуба "Автово". Напомним, КСП выяснила, что спортклуб "Автово" потратил 6 млн рублей на содержание футбольных команд, в состав которых в основном входили жители других муниципальных образований.

По трем из этих дел юрлицо и должностное лицо привлекли к административной ответственности, назначив им штрафы. Еще три дела находятся на рассмотрении.

Также прокуратура внесла представление главе МО "Автово" Геннадию Трусканову и руководителям подведомственных учреждений: Автовского Центра благоустройства и социального развития, редакции газеты "Автовские ведомости" и физкультурно-спортивного клуба "Автово". Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

 

 


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