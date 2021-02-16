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12:51

Михаила Боярского госпитализировали: недавно он прививался от COVID-19

фото ЗакС политика Михаила Боярского госпитализировали: недавно он прививался от COVID-19

Народный артист России Михаил Боярский попал в больницу, делится Telegram-канал "Mash на Мойке", ссылаясь на соответствующее заявление его супруги Ларисы Луппиан.

По информации издания, 10 дней назад актёр делал прививку от коронавируса.

"Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей", - выразила надежду Луппиан. 

Боярский, в свою очередь, заявил, что у него "всё в порядке".

Причина госпитализации не сообщается.

Накануне стало известно, что ФССП завела дело в отношении Боярского ввиду его уклонения от уплаты авто-штрафов.

Добавим, Боярский известен своим пренебрежением ПДД. Широкий резонанс в 2019 году вызвал сюжет с припаркованным автомобилем артиста на Невском проспекте. На обошедшей интернет фотографии его Mercedes стоял на встречной полосе. Оштрафованный впоследствии за это нарушение знамениты петербуржец в телефонном разговоре с журналистами дал в грубых выражениях понять, что звонящие ему безразличны.

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