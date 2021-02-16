18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:57

ЕСПЧ счел несправедливым судебный процесс по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

фото ЗакС политика ЕСПЧ счел несправедливым судебный процесс по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

Европейский суд по правам человека признал несправедливым судебный процесс над Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, на решение ЕСПЧ обратил внимание руководитель "Агоры" Павел Чиков.

ЕСПЧ счел, что присяжные по делу были предвзятыми и нарушили право Тихонова и Хасис на справедливый суд. Судья от России Дмитрий Дедов в особом мнении не согласился с этим решением и отметил, что нет причин применять те же или более строгие критерии к заседателям, чем к профессиональным судьям.

"Мне кажется странным и неприемлемым, что присяжные не могут обсуждать между собой во время перерыва дело, которое они должны знать - им разрешено это делать только во время официальных обсуждений - или читать статьи по делу, опубликованные в газетах или интернете. Это требование должно быть ограничено только запретом присяжным заседателям умышленно искать новые доказательства, которые не были представлены в суде", - указал Дедов.

Никита Тихонов, член националистической группировки БОРН, застрелил Маркелова и Бабурову в центре Москвы 19 января 2009 года. Он был приговорен к пожизненному заключению, Евгения Хасис, как его соучастница, получила 18 лет колонии.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:38 "Начала намекать, что мы не мужчины": Красноярских школьников отругали за нежелание маршировать 23 февраля

12:51 Михаила Боярского госпитализировали: недавно он прививался от COVID-19

12:22 Должностных лиц МО "Автово" наказали за нарушения после проверки КСП

11:45 "Радио Свобода" оштрафовано на 19,3 млн рублей за отсутствие маркировок СМИ-иноагента

9:24 Минюст грозится закрыть центр "Насилию.нет" из-за проблем с уставом организации

15 февраля, 18:54 МО "Екатерингофский" могут исключить из Совета муниципалов за неуплату членских взносов

15 февраля, 18:48 Администрации Выборгского района Ленобласти понадобился автомобиль за 2,5 млн рублей

15 февраля, 17:47 Суд не стал взыскивать с телеведущего Соловьёва 1 млн рублей в пользу депутата Мосгордумы

15 февраля, 14:05 Единоросс предложил Госдуме рассмотреть законопроект о смягчении КоАП в части массовых акций

15 февраля, 12:40 Беглов почтил память погибших в Афганистане военнослужащих


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:59 "Парад будет - это однозначно": В Кремле поведали о планах на грядущее 9 мая

13:58 Путин встретится с руководителями фракций Госдумы 17 февраля

13:38 "Начала намекать, что мы не мужчины": Красноярских школьников отругали за нежелание маршировать 23 февраля

13:32 Песков о суде над Навальным: Оскорблять ветеранов нельзя

13:21 Кассационный суд оставил в силе приговор историку Дмитриеву

12:57 ЕСПЧ счел несправедливым судебный процесс по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

12:51 Михаила Боярского госпитализировали: недавно он прививался от COVID-19

12:22 Муниципал: Должностных лиц МО "Автово" наказали за нарушения после проверки КСП

12:17 За год смертность в Петербурге выросла почти на 23%

12:17 "Адовый фарс": Очередное заседание по делу Навального о клевете перенесено на 20 февраля

11:59 В Петербурге вывели из работы 2,8 тысяч COVID-коек: больницы возвращаются к "жизни"

11:53 Вакцины от COVID-19 в Петербурге хватит на 10-11 дней

11:45 "Радио Свобода" оштрафовано на 19,3 млн рублей за отсутствие маркировок СМИ-иноагента

11:31 Прокурор просит 950 тысяч рублей штрафа для Навального по делу о клевете на ветерана

11:25 Беглов: Наша вакцина признана лучшей в мире, с этим практически никто не спорит

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru