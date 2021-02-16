ЕСПЧ счел несправедливым судебный процесс по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

Европейский суд по правам человека признал несправедливым судебный процесс над Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, на решение ЕСПЧ обратил внимание руководитель "Агоры" Павел Чиков.

ЕСПЧ счел, что присяжные по делу были предвзятыми и нарушили право Тихонова и Хасис на справедливый суд. Судья от России Дмитрий Дедов в особом мнении не согласился с этим решением и отметил, что нет причин применять те же или более строгие критерии к заседателям, чем к профессиональным судьям.

"Мне кажется странным и неприемлемым, что присяжные не могут обсуждать между собой во время перерыва дело, которое они должны знать - им разрешено это делать только во время официальных обсуждений - или читать статьи по делу, опубликованные в газетах или интернете. Это требование должно быть ограничено только запретом присяжным заседателям умышленно искать новые доказательства, которые не были представлены в суде", - указал Дедов.

Никита Тихонов, член националистической группировки БОРН, застрелил Маркелова и Бабурову в центре Москвы 19 января 2009 года. Он был приговорен к пожизненному заключению, Евгения Хасис, как его соучастница, получила 18 лет колонии.