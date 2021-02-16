Минкульт определился с подрядчиком для ремонта Интендантских складов

По прошествии пяти попыток Министерство культуры наконец выбрало подрядчика, который отремонтирует здание Интендантских складов в Петербурге, следует из информации на сайте госзакупок.

Заявку на участие в конкурсе подавала лишь компания "ПСК Строймонолит", которая и признана победителем. Сумма подряда - 431 млн рублей. Последний раз конкурс остановился на сумме 271 млн рублей.

В помещениях бывших складов, которые сейчас занимает консерватория им. Римского-Корсакова, подрядчик должен будет отреставрировать внутреннее убранство интерьеров, провести отделочные работы, а также установить систему видеонаблюдения, сигнализацию и другую необходимую технику.

В других частях здания следует оборудовать инженерные системы и восстановить три исторические лестницы XVIII века.

Ремонт должен быть завершен к 25 ноября 2023 года.