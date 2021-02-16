Часовню Троицкого собора восстановят за 18 млн рублей

В нынешнем году завершается реставрация ансамбля Троицкого собора в Петербурге, завершающий этап работ коснётся часовни на Измайловском проспекте, 4а, известили в пресс-службе КГИОП.

Реставраторы должны обновить фасад сооружения, восстановить утраченные элементы декора, крыши и купола.

Специалисты удалят с часовни следы штукатурки с цементом, укрепят кирпичную кладку, "обновят" внешнее убранство памятника. Позолоченные звезды на куполе будут восстановлены по историческим материалам.

На обозначенные работы будет потрачено 18,3 млн рублей.

Фото: пресс-служба Смольного