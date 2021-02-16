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16 февраля, 20:24

Минюст заявил о невозможности освободить Навального по требованию ЕСПЧ

фото ЗакС политика Минюст заявил о невозможности освободить Навального по требованию ЕСПЧ

Министерство юстиции России заявило, что власти не смогут освободить политика Алексея Навального по требованию ЕСПЧ, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, передает ТАСС со ссылкой на представителей Минюста.

Перед этим источник ТАСС, близкий к Совету Европы, заявил, что Совет Европы может через ЕСПЧ потребовать от российских властей освободить Навального, ссылаясь на решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ.

"Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права", - заявили в Минюсте.

По версии Минюста, ЕСПЧ не может подменять национальный суд, отменять или изменять его решения. К тому же, подчеркнули в ведомстве, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека. "Они исполняются скорее по доброй воле государств", - пояснили в Минюсте.

"В-третьих, освобождение осужденного лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ", - заключили представители Минюста.

Ранее адвокаты Навального обратились в Совет Европы с призывом начать разбирательство о невыполнении Россией решений ЕСПЧ. Они напомнили, что ЕСПЧ в 2017 году выявил нарушения в судебном разбирательстве по делу "Ив Роше", требовал устранить нарушения, но Верховный суд России приговор Навальному так и не отменил.

В феврале 2021 года Симоновский суд Москвы ужесточил наказание по ходатайству ФСИН, заменив условный срок политика на реальное лишение свободы. Поводом стало то, что Навальный, будучи условно осужденным, не отмечался в ФСИН, поскольку проходил в Германии лечение после отравления в августе 2020-го.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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