Минимум с октября: в России зафиксировали 12,8 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 12 828 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это минимальное значение с середины октября 2020 года.

По данным штаба, за все время эпидемии в России выявлен 4 122 151 случай заболевания. Штаб сообщает о 388 123 пациентов, которые проходят лечение сейчас. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 81 446 человек, 467 летальных исходов добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге зафиксировано 1 103 новых случаев заражения коронавирусом. Лечение, по данным штаба, продолжают 70 768 петербуржцев, всего с марта 2020 года выявлено 356 381 случай заболевания. Умершими от коронавируса признаны еще 37 человек, всего насчитывается 10 597 летальных исходов в Петербурге.

В Москве, которая держит первое место по количеству зараженных, прибавилось 1 282 новых заболевших (70 023 продолжают лечиться). В Подмосковье, которое на третьем месте, заболели еще 470 человек (33 853 человека болеют сейчас).