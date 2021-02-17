Оборот петербургского общепита в 2020 году стал рекордно низким за последнее десятилетие

По итогам 2020 года, ознаменовавшегося началом пандемии коронавируса и локдауном, экономические показатели предприятий петербургского общепита стали худшими за последние 10 лет. Именно так оценили ситуацию чиновники из комитета по экономической политике в своем ответе на запрос ТАСС.

"По итогам 2020 года оборот общественного питания снизился на 30,5%, объем платных услуг населению – на 18,4%", - говорится в официальном письме.

В свою очередь, оборот непродовольственной продукции тоже продемонстрировал отрицательную динамику, снизившись на 3,4%. При этом спрос на продукты, напротив, незначительно вырос (+0,7%).

Наконец самым разительным выглядит контраст, касающийся туристической сферы, если сравнивать 2019 и 2020 годы: в первый год пандемии город принял почти в четыре раза меньше туристов (2,9 млн против 10,4 млн человек).