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12:21

"Фонтанка": Новым главой комитета по образованию станет Наталия Путиловская

фото ЗакС политика "Фонтанка": Новым главой комитета по образованию станет Наталия Путиловская

Зампредседателя комитета по образованию Смольного Наталью Путиловскую представили сотрудникам комитета как будущего руководителя, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По данным издания, пока в Смольном оформляют документы для перевода Путиловской на должность главы комитета. Она заняла пост зампредседателя комитета 5 февраля. Ожидается, что о ее новом назначении будет официально объявлено 18 февраля.

До прихода в Смольный Путиловская работала в администрации Колпинского района на посту замглавы: она курировала культуру, образование и социальную защиту. Ее кандидатуру уже рассматривали на пост главы комитета по образованию восемь лет назад, но в итоге тогда ведомство возглавила Жанна Воробьева.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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