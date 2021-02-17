Матвиенко развеяла слухи о размере своей пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла нужным подробно остановиться на уровне своих доходов, поскольку наблюдает в различных источниках информации сведения, вводящие общественность в заблуждение и дискредитирующие ее.

"Из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей", - рассказала она на пленарном заседании.

При этом Матвиенко подчеркнула, что способна понять раздражение людей, которые читают завышенные "баснословные" цифры, фигурирующие в фейковых новостях.

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