"Время хамства и популизма проходит": Миронов продолжил пикировку с Жириновским

В ходе онлайн-конференции лидеров думских фракций с президентом продолжился старый спор Сергея Миронова и Владимира Жириновского, поскольку последний в очередной раз обвинил справедливороссов в присвоении чужих законопроектов. На этот раз претензия коснулась инициативы о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. В ответ Миронов напомнил коллеге по Госдуме, что "почему-то именно ЛДПР не подписалась под обращением в Конституционный суд в защиту работающим пенсионеров", в связи с чем отказал ему в праве называться оппозицией.

"Время политиков, которые паразитировали на неграмотности избирателей, использовали хамство и популизм уже проходит. А запрос на социальную справедливость, запрос на партии, которые ее отстаивают и защищают простых людей, становится все сильнее. Последние соцопросы это убедительно показывают", - произнес лидер обновленных эсеров.

Согласно данным, которыми он оперирует, по популярности СР уже обходит созданную Жириновским партию. Именно это обстоятельство, по мнению Миронова, становится причиной для "истерик" и обвинений в плагиате со стороны скандально знаменитого депутата.