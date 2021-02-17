В Михайловском театре открыли пункт вакцинации от COVID-19

В Михайловском театре открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса, сообщили в Смольном.

Этот прививочный пункт относится к городской поликлинике № 37, прививать здесь будут работников культуры и спортивной сферы: до 50 человек в день. Для пункта оборудован отдельный вход, чтобы прививающиеся не пересекались с посетителями театра.

На церемонии открытия присутствовали вице-губернаторы Петербурга Олег Эргашев и Борис Пиотровский. Первым в пункте привился художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов.

Эргашев сообщил, что в Петербург поступила очередная партия вакцины в 48,4 тысячи доз: всего город получил 330 тысяч доз, из которых в поликлиниках остались сейчас 102 тысячи. Всего в городе уже привились 178 тысяч горожан, из которых 42,5 тысячи завершили полный цикл вакцинации препаратом "Спутник V", который вводится в два этапа. Ожидается, что в ближайшее время пункты для вакцинации начнут открывать в торгово-развлекательных центрах.

фото: mikhailovsky.ru

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