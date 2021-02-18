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9:34

"Трезвая Россия" предлагает учредить новый праздник - День ЗОЖ

фото ЗакС политика "Трезвая Россия" предлагает учредить новый праздник - День ЗОЖ

Общественная организация "Трезвая Россия" в лице её руководителя Султана Хамзаева предлагает учредить в стране новый праздничный день - День здорового образа жизни.

С соответствующей инициативой Хамзаев уже обратился в Министерство здравоохранения. В качестве обоснования своего предложения он напомнил, что ЗОЖ является одним из основных элементов национальной идеи России.

Также руководитель организации отметил, что о важности обозначенного образа жизни не раз заявлял Владимир Путин.

Праздничным можно сделать 7 апреля, в этот день отмечается Всемирный день здоровья.

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