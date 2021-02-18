"Трезвая Россия" предлагает учредить новый праздник - День ЗОЖ

Общественная организация "Трезвая Россия" в лице её руководителя Султана Хамзаева предлагает учредить в стране новый праздничный день - День здорового образа жизни.
С соответствующей инициативой Хамзаев уже обратился в Министерство здравоохранения. В качестве обоснования своего предложения он напомнил, что ЗОЖ является одним из основных элементов национальной идеи России.
Также руководитель организации отметил, что о важности обозначенного образа жизни не раз заявлял Владимир Путин.
Праздничным можно сделать 7 апреля, в этот день отмечается Всемирный день здоровья.