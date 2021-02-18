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9:59

В Петербурге возрос уровень COVID-госпитализаций

фото ЗакС политика В Петербурге возрос уровень COVID-госпитализаций

Несмотря на то, что большинство индикаторов показывают заметное улучшение складывающейся в Петербурге эпидемиологической обстановки, в городе по сравнению с прошлой неделей заметно вырос уровень госпитализаций пациентов с COVID-19.

В координационном совете по борьбе с коронавирусом, только 17 февраля в стационары поместили на 7,45% взрослых граждан больше, чем в предыдущую среду.

"Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Умеренное повышение уровня госпитализаций рассматривается как эпизодическое явление и сигнализирует, что о полной стабилизации эпидемического процесса речь пока не идёт", - уведомляет петербургский оперштаб.

Отметим, на сегодняшний день в городе на Неве вакцинацию от коронавируса прошли более 178 тысяч человек, причем 42 тысячи полностью завершили курс.

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