В Петербурге возрос уровень COVID-госпитализаций

Несмотря на то, что большинство индикаторов показывают заметное улучшение складывающейся в Петербурге эпидемиологической обстановки, в городе по сравнению с прошлой неделей заметно вырос уровень госпитализаций пациентов с COVID-19.

В координационном совете по борьбе с коронавирусом, только 17 февраля в стационары поместили на 7,45% взрослых граждан больше, чем в предыдущую среду.

"Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Умеренное повышение уровня госпитализаций рассматривается как эпизодическое явление и сигнализирует, что о полной стабилизации эпидемического процесса речь пока не идёт", - уведомляет петербургский оперштаб.

Отметим, на сегодняшний день в городе на Неве вакцинацию от коронавируса прошли более 178 тысяч человек, причем 42 тысячи полностью завершили курс.