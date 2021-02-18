За сутки COVID-19 заразились 13,4 тысяч россиян: в Петербурге - 1094 новых случая

За последние 24 часа коронавирус выявили у 13 447 жителей России, таким образом, общее количество заражённых с начала пандемии подобралось к отметке 4 125 598, оповестили в оперативном штабе.

Тройка регионов-лидеров по приросту заболевших осталась неизменной: Москва (1 950), Петербург (1 094), Московская область (577). За ними следуют Нижегородская область (417) и Воронежская область (345).

Летальная статистика пополнилась 480 COVID-смертями. Всего инфекция унесла жизни 81 926 россиян.

В Северной столице излечились ещё 3234 человека (всего - 278 250), а погибли 42 (всего - 10 639).