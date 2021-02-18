Комблаг подтвердил нехватку сил для уборки Петербурга в снегопады

В Петербурге ощущается нехватка работников ручного труда, занятых уборкой города от снега, заявил заместитель председателя комитета по благоустройству Егор Пащенко в Законодательном собрании 18 февраля.

Чиновник выступил на заседании парламентской комиссии по экологии, где обсуждали борьбу со снежным осадками.

По его словам, максимально в период снегопадов в Петербурге может быть задействовано 1665 работников ручной уборки. Всего у города есть 665 штатных работников, ещё 1180 человек привлекается по договорам. Пащенко отметил, что штатные сотрудники работают только днем, а привлечённые - в три смены.

Существует и нехватка водителей механизированной техники. Их штатная численность предусматривает 2 человека на машину. Петербурге на 15 февраля располагает 1,7 водителя на единицу техники, рассказал докладчик.

Саму технику, по словам зампреда комитета, тоже необходимо дозакупать.

- Приобретенная в 2019 года 471 единица техники в 2020 году не позволит полностью заменить все изношенные единицы. Имеется износ более чем у 440 единиц техники, - сообщил Пащенко.

По его словам, комитет в 2020 году подавал заявку на выделение 540 млн рублей из бюджета на обновление автопарка, но она не была удовлетворена.

Сергей Еремеев