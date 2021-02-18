Активисты просят Беглова и Макарова поспособствовать расширению сада Сан-Галли

Активисты Центрального района опубликовали открытое письмо, обращенное к губернатору Александру Беглову и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. В нем граждане призывают власть увеличить территорию сада Сан-Галли на Лиговском проспекте и превратить его в парк.

Активистов тревожит то, что в центре мало благоустроенных скверов для семейного отдыха: ни в одном из прилегающих муниципалитетов (МО "Лиговка-Ямская" и МО "Владимирский округ") не выполняется норматив обеспеченности горожан зелеными насаждениями (6 кв. метров на одного человека). Кроме того, частью интересующей авторов письма земли владеет компания-девелопер EKE Group, собравшаяся уже в этом году развернуть высотное строительство по адресу Лиговский проспект, 60-62 (три бизнес-центра и гостиница). К такому повороту событий, полагают жители центра, как минимум не готова существующая инфраструктура, не говоря уже о комфорте местных жителей.

"Большая часть небольшого сада, также являющегося объектом культурного наследия, в случае строительства 33-метровых зданий вовсе не увидит солнечного света. <...> Мы убеждены в необходимости расширить сад Сан-Галли на территорию планируемого строительства: за счет выкупа земельных участков или их мены", - гласит текст письма.

фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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