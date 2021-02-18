В приютах Петербурга полсотни собак дожидались госпитализированных с COVID-19 хозяев

Начальник петербургского управления ветеринарии Юрий Андреев поделился с общественностью новейшей статистикой, касающейся бездомных кошек и собак в городе. Пандемия коронавируса, следует из его слов, на которые ссылается MR7, произвела двоякий эффект. С одной стороны, хозяева и питомцы стали больше взаимодействовать из-за вынужденного сидения взаперти. С другой - госпитализация хозяев-одиночек с симптомами коронавирус или подозрением на него привела к тому, что приюты, которых в городе насчитывается 17, на время приняли 50 домашних собак.

Системные негативные явления, по словам специалиста, остались прежними.

"К сожалению, граждане постоянно пополняют популяцию безнадзорных животных, особенно на окраинах - заканчивается дачный сезон, строительные работы, и прикормленные животные расходятся по городу. К сожалению, эта проблема существует", - цитирует Андреева "Интерфакс".

Его коллеги насчитали около 300 тысяч собак и около 1 млн кошек, в настоящее время живущих с хозяевами. Бездомных собак при этом числится порядка 5 тысяч, а безнадзорных кошек, живущих по подвалам - от 70 до 100 тысяч.

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