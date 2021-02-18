В преддверии праздников между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда

Перед праздничными днями по случаю 23 февраля пресс-служба Октябрьской железной дороги оповещает о том, что между двумя столицами - Петербургом и Москвой - запустят дополнительные поезда.

Данная услуга обусловлена возрастающим пассажиропотоком в период выходных дней.

Дополнительные составы отправятся в Москву и в обратном направлении 20, 21, 24 февраля, а также 4 и 8 марта. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ОЖД.

Следует напомнить, что текущая рабочая неделя является шестидневной, а последняя рабочая неделя февраля - трёхдневной.