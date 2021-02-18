Вишневский добивается возвращения Мефистофеля на фасад дома Лишневского до конца года

Петербургский депутат Борис Вишневский, считающий, что следует как можно скорее восстановить разрушенный горельеф на доходном доме Лишневского (Лахтинская улица, 24), обратился по этому поводу к губернатору Александру Беглову.

Согласно региональной программе капитального ремонта жилых домов, строительные работы в доме продлятся до конца 2022 года, однако Вишневский настаивает на том, чтобы знаменитый архитектурный элемент, пострадавший от вандализма, был приведен в порядок в течение нынешнего года. Аргументирует он свою просьбу многочисленными обращениями граждан и историко-культурной ценностью пострадавшего дома.

Напомним, что горельеф, изображающий Мефистофеля, сбили рабочие в августе 2015 года. Полиция возбудила дело по факту разрушения фигуры "Мефистофеля" по статье 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"). Ущерб в размере 664 тысяч рублей был покрыт фигурантом дела спустя четыре месяца.

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