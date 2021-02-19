Египет анонсировал возобновление чартерных рейсов из РФ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Профильным ведомствам Москвы и Каира удалось достигнуть договоренности о возобновлении авиасообщения между Россией и курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх, информирует ТАСС, ссылаясь на заявление министерства гражданской авиации Египта.

Дату первого рейса выберут после "согласования и организации логистики". Следует отметить, что официального комментария от властей России по поводу данной информации пока не поступало. Ожидается, что перелёты между странами возобновятся уже в марте.

Напомним, прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, равно как и в другие города Египта, РФ отменила в 2015 году после авиакатастрофы над Синаем. С 2018 года было частично восстановлено авиасообщение, но прямые рейсы для россиян открыли только в Каир.