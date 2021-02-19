"Порядочный, честный и открытый": Беглов почтил память Анатолия Собчака

Петербургский градоначальник Александр Беглов посетил могилу одного из своих предшественников, умершего 21 год назад, - бывшего мэра города Анатолия Собчака, оповестили в пресс-службе Смольного.

Губернатор возложил цветы к месту захоронения Собчака в Александро-Невской лавре, вспомнив его былые заслуги.

"Порядочный, честный и открытый. Таким мы всегда будем помнить Анатолия Александровича. При нем в Петербург пришли зарубежные инвесторы и крупнейшие банки. Паромные и круизные линии, КАД, реконструкция Новой Голландии – эти и многие другие проекты прорабатывались и продумывались в мэрии города ещё тогда", - предался воспоминаниям Беглов.

Собчак руководил мэрией Петербурга в период с 1991 по 1996 год. Он был единственным мэром города, следующий после него градоначальник – Владимир Яковлев – уже стал губернатором.

Скончался Собчак в гостинице "Русь" в Калининградской области в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года на 63-м году жизни; причиной его смерти стал сердечный приступ.

Фото: пресс-служба Смольного

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.