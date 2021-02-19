В Петербурге пройдёт конкурс на лучшее цветочное оформление городских магистралей

В петербургском комитете по благоустройству известили о готовящемся международном конкурсе, в ходе которого выберут лучшего декоратора, который украсит городские набережные и магистрали цветочными композициями.

Участниками конкурса могут стать архитекторы, ландшафтные дизайнеры, учащиеся учебных заведений и слушатели профильных курсов, которым предстоит разработать идею цветочного оформления Северной столицы и подобрать ассортимент растений, которые подчеркнут облик города.

Конкурс состоит из двух номинаций. Первая относится к оформлению набережных, а вторая охватывает крупные магистрали Северной столицы - Московский проспект, Пулковское шоссе от площади Победы и дорога в аэропорт Пулково.

Мероприятия пройдёт с 22 февраля по 22 марта, победителей выберут 5 апреля.