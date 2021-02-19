СК передал дело мэра Томска Ивана Кляйна в прокуратуру

Следственный комитет передал в прокуратуру дело мэра Томска Ивана Кляйна о превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве, передает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК Елену Лебедеву.

По словам Лебедевой, Кляйн уже закончил ознакомление с материалами уголовного дела. Теперь, когда прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело будет передано в суд.

Напомним, Кляйна обвиняют в том, что он, будучи мэром Томска, внес ложные сведения в реестр, чтобы помешать местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, которая прилегала к заводу "Томское пиво". Кляйн до избрания мэром в 2013 году был гендиректором этого предприятия, после его ухода этот пост заняла его жена Галина.

Также следствие считает, что Кляйн и на посту мэра в 2013 – 2020 годах принимал участие в управлении деятельностью завода и "в силу занимаемой должности" оказывал компании покровительство в решении вопросов с органами власти.