Минюст предложил создать третий реестр иноагентов

Министерство юстиции намерено создать новый, третий реестр иноагентов, соответствующий проект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В предложенном ведомством проекте приказа президента Минюст хочет прописать подпункт о ведении реестра "незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента". Такое изменение, считают в Минюсте, нужно для исполнения закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия национальной безопасности".

Минюст уже ведет два реестра иноагентов: "НКО, выполняющих функции иностранного агента" и "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". В последний, в том числе, внесены пять физлиц.

Сейчас все требуемые стадии принятия проходит законопроект, вводящие штрафы для физлиц и НКО-иноагентов за распространение информации без маркировки и непредоставление сведений о себе в органы. Законопроект уже был одобрен в Совете Федерации.