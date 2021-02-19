В Москве следователи пришли с обыском в Щукинский муниципалитет

Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в муниципалитет московского района Щукино, передает "Медиазона" со ссылкой на муниципального депутата Анастасию Брюханову.

По словам Брюхановой, обыски связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере. Детали уголовного дела пока неизвестны. Следователи продолжают обыск, изымают документы, исполняющего обязанности руководителя муниципалитета Виктора Манжелея увезли на опрос в СК как свидетеля.

В разговоре с "МБХ медиа" Брюханова уточнила, что следователей интересовали бухгалтерия, кабинет Манжелея, часть кабинетов. Также следователи хотели обыскать кабинет главы муниципалитета Андрея Гребенникова.

"Параллельно проводить обыски нельзя, адовкат с ними долго спорила и заставила соблюдать закон", — пояснила Брюханова.

Бывший депутат муниципалитета, политик Максим Кац считает, что обыск может быть связан с объявлением о выдвижении Гребенникова в Госдуму.