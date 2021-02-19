Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио под флагом ОКР

Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио и Пекине под флагом Олимпийского комитета России, указано на сайте Международного олимпийского комитета.

При этом им будет разрешено использовать только английскую аббревиатуру – ROC (от Russian Olympic Committee). Эмблемой будет логотип ОКР на белом фоне без подписи.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР также направил в МОК предложение утвердить песню "Катюша" как композицию, которая будет звучать вместо гимна России в случае побед российских спортсменов. Он допустил, что в будущем эту песню будут использовать таким же образом и на всех чемпионатах мира.

Напомним, в 2019 году исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных соревнованиях, из-за этого российские спортсмены не могут выступать под флагом страны в течение четырех лет. Случилось это после того, как появились подозрения в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни "предположительных негативных аналитических выводов".