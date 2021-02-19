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18:59

В Петербурге появится четыре новых центра для реабилитации COVID-переболевших

фото ЗакС политика В Петербурге появится четыре новых центра для реабилитации COVID-переболевших

На территории Северной столицы в скором времени появится четыре площадки для реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, заявил первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Свои площади под помещения соответствующего назначения готовы предоставить Центр имени Алмазова, Николаевская больница, Мариинская и больница святого Георгия. Пока что, подчеркнул Сарана, в восстановлении от последствий COVID-19 и нуждаются около 2,5 тысяч петербуржцев.

На сегодняшний день в городе на Неве функционируют два стационара для реабилитации COVID-переболевших - Госпиталь для ветеранов войн, рассчитанный на 241 койку, и больница № 40 - на 200 коек. Оба медучреждения предоставили помощь 8,5 тысячам пациентам, перенёсшим заболевание в тяжелой форме.

Глава Центра им. Алмазова Евгений Шляхто ранее предложил петербургскому градоначальнику Александру Беглову создать сеть реабилитационных медучреждений для пациентов после ковида. Он подчеркнул, что 50% переболевших будут нуждаться в амбулаторной реабилитации.


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