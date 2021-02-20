18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:20

Группа "Элизиум" положила написанный Навальным в СИЗО текст на музыку

фото ЗакС политика Группа "Элизиум" положила написанный Навальным в СИЗО текст на музыку

Нижегородская рок-группа выпустила новый трек, опубликовав его в виде ролика на YouTube. Произведение носит название "Привет, это Навальный", и на всем его протяжении зрителя ожидает неподвижная картинка с портретом политика. Из трех минут песни две с половиной представляют собой речитатив: вокалист зачитывает письмо Алексея Навального из столичного СИЗО "Матросская тишина", в котором он уподобляет свою камеру каюте космического корабля.

В коротком припеве, идущем после зачитывания письма и заверщающем композицию, повторяются строки следующего содержания: "Привет, это Навальный / У меня все нормально / В одноместной каюте, тепле и уюте / Я скоро, люди".

Напомним, что государство преследует оппозиционера, задержанного в аэропорту сразу по возвращении из Германии, по двум уголовным делам. В начале февраля ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, а дальше начались судебные заседания по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Последний процесс сопровождается скандалами, по этому делу гособвинение запрашивает для подсудимого 950-тысячный штраф. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:39 "А сказать вам нечего": Навальный выступил с последним словом на суде по делу о клевете на ветерана

12:37 Суд отклонил ходатайство по требованию ЕСПЧ об освобождении Навального

12:01 Суд отклонил апелляцию Навального на замену ему условного срока на реальный

11:26 Почти 200 тысяч подписей: Amnesty International передала Кремлю петицию за освобождение Навального

18 февраля, 18:59 В "Матросской тишине" Навальный стал заключенным, "склонным к побегу"

18 февраля, 18:30 Силовики навестили художницу, встречавшую главреда "Медиазоны" с ёршиками и "иконой" Путина

18 февраля, 17:34 Навальный обошел Путина по упоминаемости политиков в соцсетях

18 февраля, 14:48 "Вот чудо!": С изъятого телефона Юлии Навальной её знакомым начали приходить смс

17 февраля, 18:31 Глава Минюста назвал грубым вмешательством требование ЕСПЧ немедленно освободить Навального

17 февраля, 17:28 Лех Валенса – о Навальном: Моя борьба была проще


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:28 Эсеры предлагают платить месячные надбавки шахтерам рудной промышленности

15:07 Песков заявил об отсутствии репрессий в отношении СМИ и политиков в России

14:39 "А сказать вам нечего": Навальный выступил с последним словом на суде по делу о клевете на ветерана

14:31 СК завершил расследование дела Соболь о проникновении в чужое жилище

13:59 Подростка из Ульяновска будут судить за "удар по руке" росгвардейца на протестах 23 января

13:58 В Петербурге ожидается многократное повышение снежного покрова

13:35 "Сразу пугают задержанием": полицейские в Москве запрещают возлагать цветы к мемориалу Немцова

13:25 Макаров поздравил с юбилеем экс-директора "Метростроя" Вадима Александрова

12:55 Столичная прокуратура снова напомнила о недопустимости призывов к несанкционированным акциям

12:53 СК в Тамбове завел новое дело из-за публикации снимка Гитлера для сайта "Бессмертного полка"

12:37 Генпрокуратура заявила об отказе Германии предоставить информацию по отравлению Навального

12:37 Суд отклонил ходатайство по требованию ЕСПЧ об освобождении Навального

12:36 Депутат Цивилев вместе с полицией и журналистами пришел в веб-салон и написал заявление на организацию

12:01 Суд снова признал законным бездействие СК в связи с отравлением Навального

12:01 Суд отклонил апелляцию Навального на замену ему условного срока на реальный

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru