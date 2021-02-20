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12:37

Генпрокуратура заявила об отказе Германии предоставить информацию по отравлению Навального

фото ЗакС политика Генпрокуратура заявила об отказе Германии предоставить информацию по отравлению Навального

Генпрокуратура России заявила, что Германия снова отказала в предоставлении российской стороне информации, связанной с отравлением Алексея Навального.

Речь идет об ответе на запрос Генпрокуратуры 21 января. По словам представителей российского ведомства, в ответе немецкой стороны содержался "очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию" Навального.

"Как тональность поступившего от иностранных коллег письма, так и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление. Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы. Данный факт невозможно расценить иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам", - заявили в Генпрокуратуре.

В августе 2020 года при перелете из Томска в Москву Навальный впал в кому. Спустя несколько дней его доставили в клинику "Шарите" в Берлине, он очнулся спустя три недели. Несколько независимых лабораторий и эксперты ОЗХО заявили, что в организме Навального обнаружены следы вещества из группы нервно-паралитических ядов "Новичок". Об этом же свидетельствуют выводы медиков клиники, опубликованные в Lancet. В середине декабря The Insider и Bellingcat опубликовали расследование о слежке ФСБ за Навальным, в котором перечислялись имена людей, предположительно, имеющих отношение к отравлению политика.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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