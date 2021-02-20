Столичная прокуратура снова напомнила о недопустимости призывов к несанкционированным акциям

Прокуратура Москвы выпустила заявление в форме предостережения, в котором говорится о недопустимости призывов к выходу россиян на не согласованные с властями публичные мероприятия. Гражданам напоминают об ответственности по статье 20.2 КоАП. При этом в тексте не поясняется, о чем идет речь, поскольку за последнюю неделю призывов такого рода со стороны оппозиционеров не наблюдается. Тем не менее, в столичной прокуратуре дают понять, что что-то подобное правоохранители все же замечают.

Аналогичные заявления от силовых ведомств регулярно выходили во второй половине января и первой половине февраля, когда россияне массово выходили на несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального. По оценкам "ОВД-Инфо", всего на трех акциях с 23 января по 2 февраля задержали более 10 тысяч граждан. 14 февраля "навальнисты" провели акцию в другом формате: люди выходили во дворы домов и включали фонарики в телефонах в знак протеста против политических репрессий. Несмотря на минимальное количество эксцессов и задержаний в этот вечер, перед акцией с фонариками правоохранители тоже предостерегали россиян от участия в ней и грозили административной и уголовной ответственностью.