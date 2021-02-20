СК завершил расследование дела Соболь о проникновении в чужое жилище

Управление Следственного комитета по Москве объявило о завершении расследования дела Любови Соболь, которую обвиняют в незаконном проникновении в квартиру.

Соболь предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). По версии следствия, она 21 декабря 2020 года "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", представившись сотрудником Роспотребнадзора. В СК заявили, что Соболь "применила физическую силу" к хозяйке квартиры, снимала "свои противоправные действия на телефон". Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, 21 декабря Соболь приехала к дому Константина Кудрявцева – предположительного сотрудника ФСБ, имя которого фигурировало в расследовании об отравлении политика в августе 2020 года. За некоторое время до этого ФБК* опубликовал запись разговора Навального с Кудрявцевым, из которого следовало, что политика пытались отравить, нанеся ему отравляющее вещество на нижнее белье.