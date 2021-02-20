"А сказать вам нечего": Навальный выступил с последним словом на суде по делу о клевете на ветерана

Политик Алексей Навальный на заседании Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете на ветерана выступил с последним словом, трансляцию вела "Медиазона".

Навальный рассказал, что среди материалов дела он нашел справку из отдела соцобеспечения, согласно которой ветеран Игнат Артеменко получил сертификаты на продукты семь раз за последние четыре года, последний – в июле 2020 года. Общая стоимость сертификатов – 11 тысяч рублей, подчеркнул Навальный. Политик также выразил негодование, что в России самые маленькие пенсии среди стран-участниц Второй Мировой войны, в том числе среди проигравших – Германии, Италии, Японии.

По мнению Навального, российские власти не хотят "говорить по-настоящему", потому что "неловко обсуждать любую текущую пробему".

"С вами хотят поговорить про коррупцию, бедность, а сказать вам нечего. И когда задают острые вопросы, сразу возникает — какой дворец, какой Димон? Давайте поговорим про ветеранов", - заявил Навальный.

Приговор по этому делу суд намерен огласить в 18:00 20 февраля.

Дело о клевете против Навального возбудили в середине июня 2020 года из-за его нелестных комментариев к видеоролику, участники которого агитировали за принятие поправок к Конституции. Потерпевший – ветеран Игнат Артеменко – снимался в этом ролике: его внук позже заявил, что политик оскорбил его деда.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру