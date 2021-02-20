Эсеры предлагают платить месячные надбавки шахтерам рудной промышленности

Справедливороссы из Государственной думы ждут отзыва правительства на свой законопроект, предусматривающий ежемесячные надбавки к зарплатам сотрудников рудной промышленности. Разработать эту инициативу социал-демократов побудило личное общение с шахтерами прошлым летом, посетовавших на то, что на сегодняшний день надбавками обеспечиваются только шахтеры угольной промышленности.

"Условия труда у шахтёров угольной отрасли и у шахтёров рудной промышленности одинаково тяжёлые. Они постоянно сталкиваются с производственным шумом, высокой вибрацией, в их организм вместе с воздухом с ежесекундно попадают вредные вещества. Работа и у тех, и у других крайне тяжёлая, только вот доплату к пенсии получают не все", - прокомментировал законопроект лидер эсеров Сергей Миронов.

По его убеждению, рудные предприятия не должны обеднеть, если начнут отчислять в Пенсионный фонд больше средств. Вместе с тем, Миронов вспоминает, что оплата тяжелого труда в Советском Союзе была гораздо более адекватной, а профессия шахтера имела несравнимо больший престиж.