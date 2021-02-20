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15:28

Эсеры предлагают платить месячные надбавки шахтерам рудной промышленности

фото ЗакС политика Эсеры предлагают платить месячные надбавки шахтерам рудной промышленности

Справедливороссы из Государственной думы ждут отзыва правительства на свой законопроект, предусматривающий ежемесячные надбавки к зарплатам сотрудников рудной промышленности. Разработать эту инициативу социал-демократов побудило личное общение с шахтерами прошлым летом, посетовавших на то, что на сегодняшний день надбавками обеспечиваются только шахтеры угольной промышленности.

"Условия труда у шахтёров угольной отрасли и у шахтёров рудной промышленности одинаково тяжёлые. Они постоянно сталкиваются с производственным шумом, высокой вибрацией, в их организм вместе с воздухом с ежесекундно попадают вредные вещества. Работа и у тех, и у других крайне тяжёлая, только вот доплату к пенсии получают не все", - прокомментировал законопроект лидер эсеров Сергей Миронов.

По его убеждению, рудные предприятия не должны обеднеть, если начнут отчислять в Пенсионный фонд больше средств. Вместе с тем, Миронов вспоминает, что оплата тяжелого труда в Советском Союзе была гораздо более адекватной, а профессия шахтера имела несравнимо больший престиж.

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